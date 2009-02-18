Нужно сделать рекламный модуль-плакат, формата А4. Текст даем. Общий стиль - см. сайт www.inetprofy.ru Бюджет - 350 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать дизайн пластиковых карт.
Три вида карт: «VIP», «15%» и «Накопительная».
Для салона ювелирных изделий.
Все три карты должны быть выдержанны в одном стиле.
Свой стиль у фирмы есть, но в картах должно быть что-то новое.
Сайт нашей фирмы с Лого http://www.zolotoylev.ru/work.php?uid=173
на карте не должен присутствовать наш логотип
это будет новое диз направление
Не каких весёлостей, строгость и элегантность
Текстовая информация, которая обязательно должна быть на карте, на лице:
на VIP- VIP, тиснение гологр фольгой, печать возможно на метал. пластике
на 15%- 15%
на накопительной- не знаю.
карты только со штрих кодом
Жду предложений, так и по деньгам.
Далее возможно потребуется для этой программы дизайн инструкции и анкеты.
пишите [email protected]
если нужен тз, то его нет, задавайте вопросы.
хотелось бы увидеть лёгкий набросок для меня
Если есть кто из Сергиева Посада напишите.
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