Дизайн визитки - скидочной карточки

Необходимо разработать дизайн листовки (формат визитки). Цвет 4+4. Это одноразовая скидочная карточка, распространяемая по почтовым ящикам в предновогодний период. Текст и исходники логотипа в приложении. Листовка на Украинском языке. Необходимо также в неё разместить карту проезда (можно взять из предыдущих листовок). То, что в тексте написано в таких скобках:

Предпочтение отдаётся разработчикам, которые сразу присылают эскиз. Эскиз высылать на [email protected]. Заранее благодарю.