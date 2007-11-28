Новогодние календари

Нужен дизайнер для разработки новогодних календарей-домиков. 12 страниц. Оплата до 3000 за проект.

Возможно еще разработка буклета до 12 страниц. Оплата до 2000 за проект. Сроки исполнения 5 дней

Все задание желательно получить у нас в офисе. Обязательно жить в Москве

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