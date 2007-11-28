Новогодние календари

1 сторонняя листовка формата А4 Месседж - предложение услуги "Разработка веб-сайта предприятия" Желаемый стиль листовки - блоговский (две-три колонки, легкость, слаженность элементов и шрифта) Рассматриваются предложения с указанием стоимости.
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Нужен дизайнер для разработки новогодних календарей-домиков. 12 страниц. Оплата до 3000 за проект.
Возможно еще разработка буклета до 12 страниц. Оплата до 2000 за проект. Сроки исполнения 5 дней
Все задание желательно получить у нас в офисе. Обязательно жить в Москве
+7 (926) 295-4016 (моб.)
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