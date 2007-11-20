Дизайн для dvd обложки диска о Джеки Чане

Необходимо нарисовать подарочный сертификат к Новому году. Предложения рассматриваю с портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн для dvd для диска о Джеки Чане:
- обложка на коробку от двд
- дизайн наклейки на сам диск (2шт)
Указывайте примеры ваших работ,
идеи для дизайна, на основе этого готовы выбрать дизайнера.
Графический концепт + фотографии в качестве вспомогательных материалов от нас будут.
Текущий дизайн приаттачен.
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