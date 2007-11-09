Нужно красиво оформить 6 картинок на 3х А4 листах

В архиве http://www.okpartner.ee/go/seeriad.zip

есть 6 фото серий товаров, нужно расставить по 2 товара на страничку А4.

Оформление для каждой серии - своё индивидуальное, тоесть по сути на странице А4 будет 2 разных А5.

Мудрёно, но вроде понятно :)

У каждой серии своё название, оно же название файла. Например:

Для файла ViceVersa-Lime.jpg - название будет Clairefontaine Vice Verse Seeria Lime.

Clairefontaine - производитель. Его лого тоже нужно у каждой серии ставить (в архиве есть).

У меня есть доступ к fotolia.com - если хотите, можете там фон найти.

P.S. 300DPi CMYK