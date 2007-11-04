Верстка газеты

Требуется верстальщик небольшой газеты

формат A4

2 листа - 4 страницы

периодичность выхода - 1 раз в месяц

верстка в программе InDesign CS3

язык газеты - русский, с небольшими текстовыми вставками на немецком, русскоязычная газета в германии (знание языка предпочтительно)

есть модульная сетка, есть рекламные модули переходящие из номера в номер

Заказчиком предоставляется весь необходимый материал.

некоторые рекламные модули нужно оформлять самим (форматирование текста + фото по теме)

пожалуйста, указывайте в ответе:

1. опыт работы, пример по mail или ссылка

2. знание немецкого

3. варианты связи (skype, iсq, mail)

4. как часто вы на связи

5. стоимость из расчета 2 листа, 4 листа, 8 листов

спасибо