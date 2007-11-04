Верстка газеты

Требуется верстка брошюры "руководство пользователя". Объем: 25-30 полос А5 Исходные данные: - исходные данные (doc, pdf, фото) - готовая брошюра (образец, кроме этого, оттуда будет взято несколько разделов) - при необходимости дам образец корпоративного дизайна (PageMaker) Эта брошюра чуть более трудоемка, ...
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Требуется верстальщик небольшой газеты
формат A4
2 листа - 4 страницы
периодичность выхода - 1 раз в месяц
верстка в программе InDesign CS3
язык газеты - русский, с небольшими текстовыми вставками на немецком, русскоязычная газета в германии (знание языка предпочтительно)
есть модульная сетка, есть рекламные модули переходящие из номера в номер
Заказчиком предоставляется весь необходимый материал.
некоторые рекламные модули нужно оформлять самим (форматирование текста + фото по теме)
пожалуйста, указывайте в ответе:
1. опыт работы, пример по mail или ссылка
2. знание немецкого
3. варианты связи (skype, iсq, mail)
4. как часто вы на связи
5. стоимость из расчета 2 листа, 4 листа, 8 листов
спасибо
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