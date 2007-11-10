Подробности по почте Желательно из Москвы или МО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка брошюры "руководство пользователя".
Объем: 20-25 полос А5
Исходные данные:
- исходные данные (doc, pdf, фото)
- готовая брошюра (образец, кроме этого, оттуда будет взято несколько разделов)
- при необходимости дам образец корпоративного дизайна (PageMaker)
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужна красочная обложка для книги о М. Лермонтове. Формат книги 70х90/16. В см размер книги 17х22 см. Содержание книги: детали биографии поэта, лучшие его стихи, воспоминания, иллюстрации (фото, графика, картины) мест, связанных с пребыванием Лермонтова, портреты ...Верстка полиграфии31 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Надо сверстать мини буклет А5 или квадрат. Это иллюстрированный каталог фирмы, кот занимается украшением интерьеров и фасадов к новому году. Есть тех задание , где описаны наши пожелания к каждому разделу. Есть фотографии для размещения. ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Проект Э-007. Создать этикетку для продукции. Цветность 4+0 или 5+0 (с серебром) Материал - бумага 300г/м2 Обязательно акцентировать на том, что: 1.для джиперов 2.световозвращаюший треугольник на упаковке с размерами знака аварийной остановки можно использовать пиктограммы, к примеру "Перчатки"Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Привет! Нужно сделать листовку, ТЗ в файле. Срочно. должно быть готово к 21 часу. Оплата после утверждения. отправляйте эскизы на e-mail: [email protected]Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужен флаер, стилистика фанки и/или брейкданс размерность 7x15 двухсторонний срок изготовления 1-2 дня Описание мероприятия во вложеном файле.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $7
Требуется создание дизайна карманного календарика 7х10, с закругёнными углами. Предложения на е-мэйл: [email protected] Сфера деятельности фирмы: аудит, бухучёт, консалтинг Сайт с подробной информацией о фирме: www.edip-audit.ru Оплата: безнал, либо на счёт мобильного телефона. Постоплата. Логотип и исходные данные -по запросу.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Привет! Нужно сделать рекламную листовку. ТЗ в файле. Срочно, должно быть готово к 4.11.2007 Присылайте на e-mail: [email protected] 30$. Оплата после утверждения.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн календаря на трех пружинах. Тема логистика. Желательно избежать избитых дорожек с поездом и т.д.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется сделать дизайн календаря трио с учетом последних достижений полиграфии (термоподъем, металлик, вырубка, припрессовка и т.д). Форма нестандартная. Тематика – техническая. Подробное ТЗ по почте. Смогу общаться только с дизайнерами из СПб.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт16 лет назад