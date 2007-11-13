Верстка брошюры (Neptune)

$35
Верстка полиграфииЗавершен9 заявок227 просмотров
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Требуется верстка брошюры "руководство пользователя".

Объем: 20-25 полос А5

Исходные данные:

- исходные данные (doc, pdf, фото)

- готовая брошюра (образец, кроме этого, оттуда будет взято несколько разделов)

- при необходимости дам образец корпоративного дизайна (PageMaker)

Эта брошюра чуть более трудоемка, чем предыдущая

16 лет назад
Ferr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранные исполнители
vassily
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$35
справился на отлично
Сделал второй заказ. Оплата незамедлительная. Только +.
Vit_IT
Victor 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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