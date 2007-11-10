Дизайн - е-книги.

Есть буклет psd: http://www.polnet.ru/Ar/Booklet.rar Клента буклет не устраевает. Ненравится фон, хотят что то креативное, например с учетом того что поэтажные планировки будут на кальке итд , нужно что бы все дорого было сделано... От клиента: Мне не нравится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать:
дизайн самой книги - шаблон страницы, которая содержит текст.
Шапка и центральная часть - текст.
Стили для текста. Смотрите приложение.
Шаблон должен читаться во ФронтПейдже.
Вроде бы все.
ПОЖАЛУЙСТА!
Пишите сразу стоимость и срок. Какой смысл писать множество писем, чтобы выяснить эти обычные вопросы?
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