Дизайн - е-книги.

Верстка полиграфииЗакрыт11 заявок254 просмотра
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Требуется сделать:

дизайн самой книги - шаблон страницы, которая содержит текст.

Шапка и центральная часть - текст.

Стили для текста. Смотрите приложение.

Шаблон должен читаться во ФронтПейдже.

Вроде бы все.

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16 лет назад
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
shpringelolga
61 годИзраиль
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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