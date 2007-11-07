Ежеквартальная верстка ИТ-журнала

Для работы над ежеквартальным изданием, посвященном новинкам бытовой, аудио, видео, компьютерной технике требуется дизайнер-верстальщик. Издание на русском и украинском языках (синхронные версии), объем 50 страниц + обложка. Концепция и формат издания, включая оформление всех ключевых страниц готовы. Т.е. работать нужно будет по накатанной лыжне, но развивая и улучшая внешнее представление об издании.

Гибкий рабочий график. За первый (пилотный) номер предлагается следующая компенсация: 1000 USD. В дальнейшем, по результатам работы, ставка может быть повышена. Место жительства Киев – приоритет.

Кому данное предложение интересно, пожалуйста, пишите, отвечу всем.