Переделать буклет pdf

Есть буклет psd: http://www.polnet.ru/Ar/Booklet.rar

Клента буклет не устраевает. Ненравится фон, хотят что то креативное, например с учетом того что поэтажные планировки будут на кальке итд , нужно что бы все дорого было сделано...

От клиента:

Мне не нравится фон, не нравятся некоторые вещи, например текс в некоторых местах

слишком мелкий, и еще какие то грешки присутствуют. В общем хочу что бы выглядело красиво и дорого! :) может добавить золота...хотя говорят, что золото в офсете слишком маркое получается и быстро стирается о пальцы. Вот такая ерундистика получается."

Нужны ваши идеи? цена? сроки? И обязатльно ваше icq.