Макеты рекламных объявлений в автокад, фотошоп

$250
Верстка полиграфииЗакрыт26 заявок477 просмотров
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Требуются специалисты для создания и правки макетов рекламных объявлений в кореле, автокад, фотошоп и т.д.

пишите на e-mail

[email protected]

работа не постоянная - надо сделать и отредактировать несколько макетов. возможно дальнейшее сотрудничество по дизайну и верстке.

16 лет назад
Mike1
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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