В архиве http://www.okpartner.ee/go/seeriad.zip есть 6 фото серий товаров, нужно расставить по 2 товара на страничку А4. Оформление для каждой серии - своё индивидуальное, тоесть по сути на странице А4 будет 2 разных А5. Мудрёно, но вроде понятно ...
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Требуется специалист для работы с графикой.
Тестовое задание - создание открытки на базе предоставленных графических материалов.Тестовое задание оплачивается.
Все материалы и подробности при контакте.
Крайне желательно быть фанатиком роскошных автомобилей и жить на Украине... )
icq: 221-855-986
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