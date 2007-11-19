Дизайн районной газеты

Требуется разработать дизайн для небольшой бесплатной районной газеты.

Газета должна выглядеть так, чтобы ее брали и читали.

Хочется выделяться среди большого количества изданий рекламных помоек, которые ежедневно попадают в почтовый ящик читателя и сразу же отправляются в корзину. Чтобы наша газета была легко узнаваема и привлекательна для читателя.

Полноцвет, формат А3, число полос 4, выходит 1-2 раза в месяц.

Число и размер модулей и дополнительная информация будет сообщена исполнителю.

Желательно, но не обязательно, в результате сверстать в InDesign CS3 шаблонный макет.