Дизайн районной газеты

Необходимо нарисовать подарочный сертификат к Новому году. Предложения рассматриваю с портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для небольшой бесплатной районной газеты.
Газета должна выглядеть так, чтобы ее брали и читали.
Хочется выделяться среди большого количества изданий рекламных помоек, которые ежедневно попадают в почтовый ящик читателя и сразу же отправляются в корзину. Чтобы наша газета была легко узнаваема и привлекательна для читателя.
Полноцвет, формат А3, число полос 4, выходит 1-2 раза в месяц.
Число и размер модулей и дополнительная информация будет сообщена исполнителю.
Желательно, но не обязательно, в результате сверстать в InDesign CS3 шаблонный макет.
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