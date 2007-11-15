Редизайн визитки для ЭкоСофт

Для полиграфической печати нужна карта Киева в векторе (с перечнем улиц на обороте). Формат печати - приблизительно А2. Номера домов указываются только крайние в квартале. Сами дома рисовать не нужно. Два варианта - украинский и ...
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Необходимо сделать редизайн визитки.
Пожелания: строгий, солидный, деловой стиль. Эти визитки делал сам.
Задание - сделать 2 макета:
1) Лицензионные решения для дома и офиса;
2) Веб-дизайн и программирование;
, с указанием контактных данных ответственного лица. Одно лицо для каждого направления.
Файл старой визитки прикреплен.
Жду ваших предложений.
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