Новогодняя открытка от туристической фирмы

Требуется дизайн для dvd для диска о Джеки Чане: - обложка на коробку от двд - дизайн наклейки на сам диск (2шт) Указывайте примеры ваших работ, идеи для дизайна, на основе этого готовы выбрать дизайнера. Графический концепт + фотографии в ...