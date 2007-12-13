Новогодняя открытка от туристической фирмы

Необходимо нарисовать подарочный сертификат к Новому году. Предложения рассматриваю с портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под евроконверт. С разворотом. Внутри поздравительный текст. www.piligrim.ua
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