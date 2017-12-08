Изменение калантикула в PDF книге

Верстка полиграфииЗавершен14 заявок317 просмотров
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Задача: есть книги в пдф фармате например https://yadi.sk/d/eOhzdCPe3PakZK (тут 5 шт для примера) к ним необходимо добавить колонтитул с логотипом фирмы (есть в любом формате от svg до png) и текст со ссылкой на сайт

Жду предложений по цене и способам реализации

6 лет назад
Severd
Даниил 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AntonGrin
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$18
2 дня
Все на отлично, быстро, внимательно и даже правки (которые были по причине плохого тз) сделаны быстро и без возражений. Рекомендую!
Хороший заказчик! Спасибо за проект!
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