Макет рекламного объявления

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок314 просмотров

Срочно требуется быстро создать макет рекламного объявления на финасовую тематику в соответсвии со ст.28 Закона о Рекламе.

Оплата только по БЕЗНАЛУ (пластик, расчетный или лицевой счета) ! Никаких электронных денег.

17 лет назад
semizorov
Гость 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель! Огромная фантазия и дельные рекомендации! Рекомендую всем!
Образцовый заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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