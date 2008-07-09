Сделать макет рекламной растяжки (предполагается печать на виниле), размер 2x2 метра. Есть все рисунки, нужно просто грамотно оформить и правильно сверстать макет. Цена не определена, предлагайте.. P.S. Выберем человека предложившего наиболее ...
Макет рекламного объявления
Срочно требуется быстро создать макет рекламного объявления на финасовую тематику в соответсвии со ст.28 Закона о Рекламе.
Оплата только по БЕЗНАЛУ (пластик, расчетный или лицевой счета) ! Никаких электронных денег.
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