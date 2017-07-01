Необходимо сверстать Сертификат

Нужен Сертификат А4 в растре для печати на цветном принтере.

Сертификат необходим для выдачи партнерам и размещения в рамочке на стене.

Нужно сделать по образцу во вложении.

Текст:

СЕРТИФИКАТ

ООО "ФВХ ВОСТОК" удостоверяет ООО .................... в качестве лидера продаж бренда HOLA™ за первое полугодие 2017 года и благодарит за плодотворное партнерское сотрудничество.

1 июля 2017 года

Генеральный Директор ______________________(место для подписи) А.А. Иванов

Руководство по стилю предоставлю. Срок - сегодня до полуночи