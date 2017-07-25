Нужна красивая картинка для печати на футболку

Логотипы я нашел место где напечатать. осталось на футболке на спин едобавить изюминку.

Разрешение высокое для печати на футболке.

Хотелбы видитеть схема авто, авто в разрезе https://goo.gl/uZeYfp

бюджет не большой пишите если у вас есть идея

Цвета взять с логотипа , вместо японцев можно запчасти по схеме авто , акцент вместо надписи тоурер. Можно grandeur-club

У меня в тз ссылка там авто с прозрачными деталями можно в этом смысле мою авто склепать https://goo.gl/uZeYfp

Былоб не плохо схема строения авто идеи могут быть по этому поводу? Типо в черно белом цветк схема