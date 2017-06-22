Визуально оформить диаграмму, написанную на UML

Есть диаграмма (описана в UML, 120 объектов, 200 связей), нужно подготовить её к печати - чтоб она влезала в формат 16:9, чтобы стрелки не сливались в одну.

Нужно срочно, во вторник нужна уже готовая к печати диаграмма (например, в формате PDF)