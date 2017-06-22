Визуально оформить диаграмму, написанную на UML

Задача: есть книги в пдф фармате например https://yadi.sk/d/eOhzdCPe3PakZK (тут 5 шт для примера) к ним необходимо добавить колонтитул с логотипом фирмы (есть в любом формате от svg до png) и текст со ссылкой на сайт Жду предложений по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть диаграмма (описана в UML, 120 объектов, 200 связей), нужно подготовить её к печати - чтоб она влезала в формат 16:9, чтобы стрелки не сливались в одну.
Нужно срочно, во вторник нужна уже готовая к печати диаграмма (например, в формате PDF)
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