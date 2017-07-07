Евробуклет для ресторана

Задача: есть книги в пдф фармате например https://yadi.sk/d/eOhzdCPe3PakZK (тут 5 шт для примера) к ним необходимо добавить колонтитул с логотипом фирмы (есть в любом формате от svg до png) и текст со ссылкой на сайт Жду предложений по ...
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сделать стильный буклет а-4 2 стороны
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