Переделать талон для записи

Нужно сделать 2 разворота. Сделать страницы и подготовить к печати. Ссылка на прошлые номера для понимания какое исполнение нам надо выполнение: ​http://issuu.com/strana_istoriy/docs/brand_binder_strana_istoriy Мы даем текст, шаблон, свои предложения. Здесь материал показан частично, человеку, который будет работать пришлю все. Спасибо.