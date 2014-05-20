Переделать талон для записи

Верстка полиграфииЗавершен8 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Требуется срочно переделать талон для записи (см. вложение)

Размер как в оригинале. +-

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
VAndrey
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо Андрею за быструю и качественную работу! Рекомендую.
Отлично!
  • Похожие заказы

  • Поправить кубарик

    Здравствуйте! аИмеется разработанный кубарик, требуется добавить на него новые адреса, и убрать лицензии, можно сделать сам кубарик креативнее, если есть желание. Пример старого кубарика во вложении. Есть исходник в ПСД. Адреса с телефонами добавить с визитки.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить дизайн визитки.

    Добрый день. Необходимо поправить дизайн визитки — http://www.easyfoto.ru/20140518210035881.htm Исходник есть в psd. Сайт — liashchanka.com Нужно поработать с шрифтом и общей композицией, также подсказать стоит ли делать двухстороннюю визитку?

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер для постоянного сотрудничества

    $50

    Крупная сеть салонов красоты (14 объектов) ищет дизайнера-фрилансера для длительного сотрудничества (в основном, разработка макетов для полиграфии) Задач много, нужен лояльный человек, который умеет работать быстро и не боится срочных заказов. Оплата за каждый проект после ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 3)

    $1000

    Объемы будут обсуждаться индивидуально. Необходимо заменить текст английский на русский в чертежах в формате пдф. оплата Цена 1 стр. А4-20-40руб, А3-60 руб, А2-100руб, А1-180руб, А0=300руб, ну и в целом будем смотреть по заполненности, ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать презентацию по строительству домов

    $50

    Сделать презентацию по строительству домов есть картинки домов и проекты, нужно экономично оформить, формат печати один дом на формате а3. Попутно будет предоставляется сметы по строительству их тоже прикрепляем.все картинки обработать, можно заменить на аналогичные

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн словаря - 150 страниц

    Нужно: 1. Нарисовать дизайн словаря терминов. Обложку, заднюю часть, титульную страницу, и типографику статей. Словарь будет 150 страниц. 2. Сделать вкладку из 2 страниц о компании цветную в центре словаря.Вкладка будет в виде инфоргафики о деятельности компании: направления ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флаер

    $15

    Нужно сделать флаер 7х15 о продаже микронаушников. Со стороны 15 см выполнить размерную линейку с сантиметрами. Фото микронаушников и зачеркнутые фото шпаргалок и студента который спит за учебниками Текст: Больше не надо ничего изобретать!!! Закажи ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 4 полосы для школьного издания

    $50

    Нужно сделать 2 разворота. Сделать страницы и подготовить к печати. Ссылка на прошлые номера для понимания какое исполнение нам надо выполнение: ​http://issuu.com/strana_istoriy/docs/brand_binder_strana_istoriy Мы даем текст, шаблон, свои предложения. Здесь материал показан частично, человеку, который будет работать пришлю все. Спасибо.

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад