Здравствуйте! аИмеется разработанный кубарик, требуется добавить на него новые адреса, и убрать лицензии, можно сделать сам кубарик креативнее, если есть желание. Пример старого кубарика во вложении. Есть исходник в ПСД. Адреса с телефонами добавить с визитки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Требуется срочно переделать талон для записи (см. вложение)
Размер как в оригинале. +-
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