Дизайнер для постоянного сотрудничества

Объемы будут обсуждаться индивидуально. Необходимо заменить текст английский на русский в чертежах в формате пдф. оплата Цена 1 стр. А4-20-40руб, А3-60 руб, А2-100руб, А1-180руб, А0=300руб, ну и в целом будем смотреть по заполненности, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная сеть салонов красоты (14 объектов) ищет дизайнера-фрилансера для длительного сотрудничества (в основном, разработка макетов для полиграфии)
Задач много, нужен лояльный человек, который умеет работать быстро и не боится срочных заказов.
Оплата за каждый проект после утверждения эскиза.
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