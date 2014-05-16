Дизайнер для постоянного сотрудничества

$50
Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок271 просмотр
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Крупная сеть салонов красоты (14 объектов) ищет дизайнера-фрилансера для длительного сотрудничества (в основном, разработка макетов для полиграфии)

Задач много, нужен лояльный человек, который умеет работать быстро и не боится срочных заказов.

Оплата за каждый проект после утверждения эскиза.

10 лет назад
Juliette12
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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