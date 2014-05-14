Флаер

$15
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки158 просмотров
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Нужно сделать флаер 7х15 о продаже микронаушников. Со стороны 15 см выполнить размерную линейку с сантиметрами.

Фото микронаушников и зачеркнутые фото шпаргалок и студента который спит за учебниками

Текст: Больше не надо ничего изобретать!!! Закажи абсолютно незаметный и эффективный на 100% микронаушник у нас и получи максимальный балл на экзамене!!! Мгновенная доставка по Москве за 1,5 часа.

Стоимость 1590 руб.

ИНФО: http://vk.com/mskmicro

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Ссылка на группу для информации http://vk.com/mskmicro

На обратной стороне придумать и написать полезности для студентов, адреса полезных сайтов в интернете, другую полезную текстовую информацию, надо проявить фантазию тут

С обоих сторон со стороны 7 см сделать красную линию и написать что при следующем заказе скидка 250 руб. Вообщем фантазируйте) Нужно 3 различных грамотных варианта исполнения.

Бюджет: 500 р

Срок выполнения: 1 день

100% постоплата

3 различных варианта исполнения

10 лет назад
helpcad
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$15
1 день
Супер, быстро, качественно, особо не переписывались даже, Анатолий понимает с полуслова, что заказчику нужно, как в рекламе конфет Рондо)
Доволен работой с Сергеем. Чёткое ТЗ, моментальная оплата, что еще нужно фрилансеру... Побольше бы таких заказчиков.
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