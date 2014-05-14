Нужно сделать флаер 7х15 о продаже микронаушников. Со стороны 15 см выполнить размерную линейку с сантиметрами.

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С обоих сторон со стороны 7 см сделать красную линию и написать что при следующем заказе скидка 250 руб. Вообщем фантазируйте) Нужно 3 различных грамотных варианта исполнения.

Бюджет: 500 р

Срок выполнения: 1 день

100% постоплата

3 различных варианта исполнения