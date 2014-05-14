Нужно сделать 2 разворота. Сделать страницы и подготовить к печати. Ссылка на прошлые номера для понимания какое исполнение нам надо выполнение: http://issuu.com/strana_istoriy/docs/brand_binder_strana_istoriy Мы даем текст, шаблон, свои предложения. Здесь материал показан частично, человеку, который будет работать пришлю все. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать флаер 7х15 о продаже микронаушников. Со стороны 15 см выполнить размерную линейку с сантиметрами.
Фото микронаушников и зачеркнутые фото шпаргалок и студента который спит за учебниками
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На обратной стороне придумать и написать полезности для студентов, адреса полезных сайтов в интернете, другую полезную текстовую информацию, надо проявить фантазию тут
С обоих сторон со стороны 7 см сделать красную линию и написать что при следующем заказе скидка 250 руб. Вообщем фантазируйте) Нужно 3 различных грамотных варианта исполнения.
Бюджет: 500 р
Срок выполнения: 1 день
100% постоплата
3 различных варианта исполнения
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