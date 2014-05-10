4 полосы для школьного издания

$50
Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 2 разворота.

Сделать страницы и подготовить к печати.

Ссылка на прошлые номера для понимания какое исполнение нам надо выполнение:

http://issuu.com/strana_istoriy/docs/brand_binder_strana_istoriy

Мы даем текст, шаблон, свои предложения.

Здесь материал показан частично, человеку, который будет работать пришлю все.

Спасибо.

10 лет назад
StranaiStoriy
Анна 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Листовка А4 для ТехЦентра.

    Здравствуйте! Необходимо сделать макет двусторонней листовки А4 (раскладушка под евроконверт). Текст и структуру листовки надо взять с motokom.com. А так же необходимо добавить два раздела (100*210мм) про прокат и корпоративные мероприятия. Фотографии помещения, выполненных работ и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    $1000

    В периодическое издание СРОЧНО нужен дизайнер-верстальщик (не просто верстальщик!!!). Журнал детский, для изучающих английский язык. Поэтому опыт работы в детских изданиях приветствуется. Обязанности: - рисунки, изображения, картинки (разработка обложек); - разработка макета; - верстка журнала. Запись на собеседование по телефону ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Агитка форматом А-3

    $50

    Нужно сверстать двустороннюю агитку-бюлетель. Искодныкы предыдущих номеров есть, тексты готовы. По срокам - 1-2 дня с приема заказа. Оплата приват 24. Пример что в итоге нужно в атаче

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка каталога

    Необходимо переверстать каталог для компании-импортера минеральной воды. Есть исходник на итальянском языке и тех задание, которое вышлю на почту по запросу.

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет горизонтального плаката

    Макет плаката Общее ТЗ: сверху заголовок, ниже фото блюда+кофе, и будет еще одна крупная надпись с ценником, её или над фото или под фото. Плакат для бренда, поэтому нужно будет использовать фирменные цвета, элементы дизайна и шрифты. ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 1)

    $250

    Стр. 1-30. Необходимо заменить текст английский на русский в чертежах, примерно будет 7 чертежей. Цена 1 стр. А4 - 20-40 руб в зависимости от заполненности. А3 - 60 руб, большие обговариваются индивидуально Срок исполнения - 14.05.2014 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад