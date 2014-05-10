4 полосы для школьного издания

Здравствуйте! Необходимо сделать макет двусторонней листовки А4 (раскладушка под евроконверт). Текст и структуру листовки надо взять с motokom.com. А так же необходимо добавить два раздела (100*210мм) про прокат и корпоративные мероприятия. Фотографии помещения, выполненных работ и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 2 разворота.
Сделать страницы и подготовить к печати.
Ссылка на прошлые номера для понимания какое исполнение нам надо выполнение:
http://issuu.com/strana_istoriy/docs/brand_binder_strana_istoriy
Мы даем текст, шаблон, свои предложения.
Здесь материал показан частично, человеку, который будет работать пришлю все.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
В периодическое издание СРОЧНО нужен дизайнер-верстальщик (не просто верстальщик!!!). Журнал детский, для изучающих английский язык. Поэтому опыт работы в детских изданиях приветствуется. Обязанности: - рисунки, изображения, картинки (разработка обложек); - разработка макета; - верстка журнала. Запись на собеседование по телефону ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен буклет "гармошка" А-4 формата. Текст + фото. Оформить нужно красиво, сделать фон, т.п. Оплата по приват 24.Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сверстать двустороннюю агитку-бюлетель. Искодныкы предыдущих номеров есть, тексты готовы. По срокам - 1-2 дня с приема заказа. Оплата приват 24. Пример что в итоге нужно в атачеВерстка полиграфии15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо переверстать каталог для компании-импортера минеральной воды. Есть исходник на итальянском языке и тех задание, которое вышлю на почту по запросу.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт10 лет назад
Макет плаката Общее ТЗ: сверху заголовок, ниже фото блюда+кофе, и будет еще одна крупная надпись с ценником, её или над фото или под фото. Плакат для бренда, поэтому нужно будет использовать фирменные цвета, элементы дизайна и шрифты. ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Стр. 1-30. Необходимо заменить текст английский на русский в чертежах, примерно будет 7 чертежей. Цена 1 стр. А4 - 20-40 руб в зависимости от заполненности. А3 - 60 руб, большие обговариваются индивидуально Срок исполнения - 14.05.2014 ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Добрый день. Нужно срочно сверстать текст в формате пдф, чертежи и текст. оплата за А4 20-40 руб. (в зависимости от заполненности). большие форматы обсуждаются индивидуально.Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Cделать дизайн двухсторонней визитки частного мастера. Подробнее во вложении или по skype.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад