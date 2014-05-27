Нужно: 1. Нарисовать дизайн словаря терминов. Обложку, заднюю часть, титульную страницу, и типографику статей. Словарь будет 150 страниц. 2. Сделать вкладку из 2 страниц о компании цветную в центре словаря.Вкладка будет в виде инфоргафики о деятельности компании: направления ...
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Сделать презентацию по строительству домов есть картинки домов и проекты, нужно экономично оформить, формат печати один дом на формате а3. Попутно будет предоставляется сметы по строительству их тоже прикрепляем.все картинки обработать, можно заменить на аналогичные
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