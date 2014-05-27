Сделать презентацию по строительству домов

$50
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок176 просмотров
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Сделать презентацию по строительству домов есть картинки домов и проекты, нужно экономично оформить, формат печати один дом на формате а3. Попутно будет предоставляется сметы по строительству их тоже прикрепляем.все картинки обработать, можно заменить на аналогичные

10 лет назад
gaynutdinov
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nad1n_ya
Надежда 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
5 дней
Очень талантливый исполнитель, у меня совсем не было времени чтобы сделать презентацию, а Надежда, оказалась не только компетентоной но и генератором новых идей.Презентацию заценили на работе, и я получил повышение большое спасибо.
Хороший и адекватный заказчик! Четко и ясно ставит задачи. Работа оплачена своевременно. Рекомендую всем для сотрудничества!
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