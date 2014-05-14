Поправить кубарик

Добрый день. Необходимо поправить дизайн визитки — http://www.easyfoto.ru/20140518210035881.htm Исходник есть в psd. Сайт — liashchanka.com Нужно поработать с шрифтом и общей композицией, также подсказать стоит ли делать двухстороннюю визитку?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
аИмеется разработанный кубарик, требуется добавить на него новые адреса, и убрать лицензии, можно сделать сам кубарик креативнее, если есть желание.
Пример старого кубарика во вложении. Есть исходник в ПСД.
Адреса с телефонами добавить с визитки.
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