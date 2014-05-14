Поправить кубарик

Здравствуйте!

аИмеется разработанный кубарик, требуется добавить на него новые адреса, и убрать лицензии, можно сделать сам кубарик креативнее, если есть желание.

Пример старого кубарика во вложении. Есть исходник в ПСД.

Адреса с телефонами добавить с визитки.