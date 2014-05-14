Плакат Баварские обеды

Елена, добрый день! Посмотрите пожалуйста техническое задание, так же приложила задание с прошлого проекта, на который вы подавали заявку, его уже сделали и по нему видно какой уровень дизайна необходим.

Сообщите пожалуйста, сможете ли вы взяться за проект, и какие будут сроки и стоимость по нему? Если согласитесь на проект, вышлю исходники и элементы фирменого стиля бренда.

Немного о себе, я менеджер в рекламном агентстве, мы занимаемся обслуживанием ресторанного бизнеса и фастфуда, периодически возникает потребность в подобных макетах.

Техническое задание: макет на размер 75Х90см - вертикальный,

Макет должен быть зеленого цвета, с каким то интересным элементом (комментарий от меня - это может быть баварская тематика)

Заголовок: Обед Бавария

Текст:Специальная цена 249 рублей

На фото: Хот-дог Бавария, картофель без топпингов, Кока-кола (бутылка пластик) - 0,33л

И точно такой же макет только Пепси (бутылка пластик) - 0,33л