Есть сделанный макет визитки. Можно посмотреть во вложении (файл eps и ai предоставлю) Нужно чуть переделать: Лого чуть уменьшить и поместить наверх в середину почту и номер телефона разместить внизу в одну линии (новые данные по тел и почте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет визитки в Корел. Нужно подготовить макет к печати по требованиям полиграфии.
требования к макету:
дообрезной размер 94 х 54 мм;
разрешение 300 dpi;
цветовое пространство CMYK;
цветовой профиль Coated FORGA27;
все значимые элементы (текст, логотип) должны отстоять от каждого края внутрь не менее, чем на 5 мм.
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