Подготовить макет к печати

Верстка полиграфииЗавершен14 заявок270 просмотров
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Есть макет визитки в Корел. Нужно подготовить макет к печати по требованиям полиграфии.

требования к макету:

дообрезной размер 94 х 54 мм;

разрешение 300 dpi;

цветовое пространство CMYK;

цветовой профиль Coated FORGA27;

все значимые элементы (текст, логотип) должны отстоять от каждого края внутрь не менее, чем на 5 мм.

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9 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
макет подготовлен быстро, спасибо.
Сотрудничеством доволен! Рекомендую как отличного, порядочного заказчика!
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