Артворк программы цирка

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Разработать артворк новой программы Национального цирка Украины.

Название программы: Зірки та Зіроньки

О программе:

Будет построена на компиляции цирка лилипутов и цирка обычных артистов (акробатов, комиков, дрессировщиков с животными и пр.).

Об аудитории:

Ядро - родители с детьми в возрасте от 4 до 10 лет.

Разработанный вижуал будет использоваться в макетах:

Флаер (формат "евро", двусторонняя), горизонтальный и вертикальный плакаты, баннеры на фасад цирка, биллборд.

Примеры макетов по предыдущим программам: http://www.ex.ua/937530710303

Исходник флаера: http://www.ex.ua/906578189276

Задача: разработать флаер программы "Зірки та Зіроньки" (размеры те же, что и в исходнике флаера прошлой программы).

Лицевая сторона:

* Лого цирка

* период проведения: Травень-Червень 2015

* Название программы

* Крупный элемент (детальнее - ниже)

* Выноска:

На манежі всю виставу:

Гулівери й Ліліпути!

* блок о билетах - с ценой (взять из исходника. Возможно, стилизовать под макет)

* лого concert.ua и parter.ua в нижней части

Крупный элемент:

он должен привлекать внимание и показывать, что программа перенесет зрителя в сказку. Можно использовать иллюстрацию со сказочными персонажами приключений Гуливера и лилипутов (из фотобанков - приобретем). Или же рисованного лилипута рядом с непропорционально гигантским предметом, показывающим микроразмер лилипута.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА:

схема зала и ориентир цен оставляем как есть. оставляем календарик с двумя месяцами и отмечаем в нем даты и время. График - во вложении.

Важно: никакой совдепии и классического цирка. Ближе к Дю Солей, но с бОльшим акцентом на том, что программа всё таки для детей. Не боимс воздуха в макете.

Предложите, пожалуйста, оценку по стоимости разработки флаера, а также порядок выполнения (какие этапы передачи варианта/вариантов на утверждение).

ДЕДЛАЙН ПО СДАЧЕ - 16.01

9 лет назад
concert_ua
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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