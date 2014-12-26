Артворк программы цирка

Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн журнала, начиная с обложки, заканчивая расстановкой текста, подбором тематических фотографий, расположением их на страницах и т.п. Т.е. на выходе, должен получиться красивый и стильный журнал, готовый для печати. От нас предоставляются: названия страниц, тексты. Фото/рисунки ...
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Разработать артворк новой программы Национального цирка Украины.
Название программы: Зірки та Зіроньки
О программе:
Будет построена на компиляции цирка лилипутов и цирка обычных артистов (акробатов, комиков, дрессировщиков с животными и пр.).
Об аудитории:
Ядро - родители с детьми в возрасте от 4 до 10 лет.
Разработанный вижуал будет использоваться в макетах:
Флаер (формат "евро", двусторонняя), горизонтальный и вертикальный плакаты, баннеры на фасад цирка, биллборд.
Примеры макетов по предыдущим программам: http://www.ex.ua/937530710303
Исходник флаера: http://www.ex.ua/906578189276
Задача: разработать флаер программы "Зірки та Зіроньки" (размеры те же, что и в исходнике флаера прошлой программы).
Лицевая сторона:
* Лого цирка
* период проведения: Травень-Червень 2015
* Название программы
* Крупный элемент (детальнее - ниже)
* Выноска:
На манежі всю виставу:
Гулівери й Ліліпути!
* блок о билетах - с ценой (взять из исходника. Возможно, стилизовать под макет)
* лого concert.ua и parter.ua в нижней части
Крупный элемент:
он должен привлекать внимание и показывать, что программа перенесет зрителя в сказку. Можно использовать иллюстрацию со сказочными персонажами приключений Гуливера и лилипутов (из фотобанков - приобретем). Или же рисованного лилипута рядом с непропорционально гигантским предметом, показывающим микроразмер лилипута.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА:
схема зала и ориентир цен оставляем как есть. оставляем календарик с двумя месяцами и отмечаем в нем даты и время. График - во вложении.
Важно: никакой совдепии и классического цирка. Ближе к Дю Солей, но с бОльшим акцентом на том, что программа всё таки для детей. Не боимс воздуха в макете.
Предложите, пожалуйста, оценку по стоимости разработки флаера, а также порядок выполнения (какие этапы передачи варианта/вариантов на утверждение).
ДЕДЛАЙН ПО СДАЧЕ - 16.01
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