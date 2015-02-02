Евробуклет

$50
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#1$50

Здравствуйте!

Необходимо создать евробуклет в качестве раздаточного материала для магазина.

1. Изысканный не навязчивый, продуманный дизайн (так что бы хотелось взять в руки и узнать больше о продукции)

2. Фокусировка на основных преимуществах – Двери из массива «Кавказский Лес» + «Замер дверей» + «Фирменная установка»

3. Представить только один дверной бренд «Кавказский Лес» — http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-i...

4. Ознакомится и применить на практике http://print-calculator.ru/articles/9-evrobuklety-...

5. Победитель – получит право на разработку буклетов по остальным дверным брендам компании.

9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
Annell
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1
Огромное спасибо за отлично проделанную работу!
Довольна работой с заказчиком! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!!!
Заявки фрилансеров
Annell
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
#1