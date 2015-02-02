Добрый день! Имеется pdf файл, состоит из 200 страниц. При конвертации обычным Adobe Acrobat Pro все пробелы в файле заменяются знаком "!". (см. приложение) Требуется конвертировать файл без потери форматирования. Опыт подобной работы приветствуется. Просьба не писать в ЛС. ...
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Здравствуйте!
Необходимо создать евробуклет в качестве раздаточного материала для магазина.
1. Изысканный не навязчивый, продуманный дизайн (так что бы хотелось взять в руки и узнать больше о продукции)
2. Фокусировка на основных преимуществах – Двери из массива «Кавказский Лес» + «Замер дверей» + «Фирменная установка»
3. Представить только один дверной бренд «Кавказский Лес» — http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-i...
4. Ознакомится и применить на практике http://print-calculator.ru/articles/9-evrobuklety-...
5. Победитель – получит право на разработку буклетов по остальным дверным брендам компании.
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