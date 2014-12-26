Дизайн журнала

Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок285 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн журнала, начиная с обложки, заканчивая расстановкой текста, подбором тематических фотографий, расположением их на страницах и т.п.

Т.е. на выходе, должен получиться красивый и стильный журнал, готовый для печати.

От нас предоставляются: названия страниц, тексты.

Фото/рисунки для журнала необходимо будет покупать на фотостоках (никаких общедоступных фоток из гугла).

Количество страниц журнала около 30. Но возможно в дальнейшем будет и больше. По этому интересует цена такой работы за каждую страницу + сколько время на все нужно?

Интересует качественная работа. Обязательно наличие хорошего портфолио. Дополнительным плюсом, будет выполнения подобной работы.

Спасибо.

9 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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