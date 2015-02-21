Поправить визитку

Есть сделанный макет визитки.

Можно посмотреть во вложении (файл eps и ai предоставлю)

Нужно чуть переделать:

Лого чуть уменьшить и поместить наверх в середину

почту и номер телефона разместить внизу в одну линии (новые данные по тел и почте я дам)

В середине разместить ФИО и должность.

Вторая сторона не нужна.

Т.е для профессионалов тут дел минут на 5 не больше...

При заявке обязательно указывайте сумму и срок