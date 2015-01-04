Добрый день!

Нужен креативный подход к дизайну. Надо разработать проект для печати (чтобы в типографию отдать) двух разных визиток.

ТЗ

1) Дизайн визиток для фирмы, которая занимается упаковкой (обязательно изучить сферу деятельности,сайт -upakuem-vse.ru)

2) Дизайн Визиток для частного стоматолога

Опыт в верстке визиток желателен (с портфолио)

Верстка будет до тех пор, пока мы не согласуем конечный макет (но не более 10 вариантов на каждую)