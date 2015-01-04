Перевести в корел

Добрый день! Нужен креативный подход к дизайну. Надо разработать проект для печати (чтобы в типографию отдать) двух разных визиток. ТЗ 1) Дизайн визиток для фирмы, которая занимается упаковкой (обязательно изучить сферу деятельности,сайт -upakuem-vse.ru) 2) Дизайн Визиток для частного стоматолога ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны макеты в кореле,которые уже есть в джпег варианте для печати
Формат листовки А5
Работа не сложная
Листовки обычные, картинка и текст,ничего придумывать и добавлять не нужно
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