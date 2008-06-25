На основе имеющегося образца разработать визитку , сохранить в формате illustrator'a , вбить данные (Ф.И.О. тел. и т.п.) Пожелания: цвет визитки - темно синий , надпись - теснение серебро, лого автомбиля ...
Подготовить макеты для печати
Есть сканы печатной продукции:
9 листов А4
2 листа А4 (1 сгиб)
4 листа А4 (2 сгиба)
Не уверен, что правильно указал формат, в общем, в сложенном виде все имеет формат А4.
Нужно заменить текст на листах (английский/французский заменить на русский). Перевод всех текстов есть.
И подготовить это для печати.
Пишите сроки и цены.
В аську и по почте очень проше не писать - оставляйте предложения здесь.
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