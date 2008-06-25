Подготовить макеты для печати

Есть сканы печатной продукции:

9 листов А4

2 листа А4 (1 сгиб)

4 листа А4 (2 сгиба)

Не уверен, что правильно указал формат, в общем, в сложенном виде все имеет формат А4.

Нужно заменить текст на листах (английский/французский заменить на русский). Перевод всех текстов есть.

И подготовить это для печати.

Пишите сроки и цены.

В аську и по почте очень проше не писать - оставляйте предложения здесь.