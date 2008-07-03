Разработать визитку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок217 просмотров

На основе имеющегося образца разработать визитку , сохранить в формате illustrator'a , вбить данные (Ф.И.О. тел. и т.п.)

Пожелания: цвет визитки - темно синий , надпись - теснение серебро, лого автомбиля - как бы отрисовано отруки...

образец в прикрепленных ...

17 лет назад
waptorg
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$10
Работа была выполнена качественно и в срок . Креативный подход. Рекомендую.
Порядочный и заказчик, оплатил работу еще до ее завершения. Приятно, что человек хотел вникнуть в то, что делает дизайнер, побольше бы таких заказчиков. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад