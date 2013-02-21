Верстка продающего буклета

Добрый день. Необходим дизайн-макет шелфтокера. Есть логотип в векторе, ТЗ, необходимые цвета пантона и CMYK. Расчитываем на 3 варианта. Все указано во вложении в брифе. Оперативность приветствуется. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать продающий буклет, для продвижения услуги- Создание сайта.
С учетом воздействия на Целевую аудиторию (исходя из характеристик ЦА).
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