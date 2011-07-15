Визитки и дисконтные карты для магазина сантехники

$20
Верстка полиграфииЗавершен15 заявок274 просмотра
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Нужно сделать визитку магазина (не индивидуальную сотрудника) сантехники.

Нужно сделать дисконтные карты 3%, 5%, 7% для магазина сантехники. Фасад цветной, оборотная сторона ч/б. Типа визитки, только со скругленными краями.

Дисконтные карты - простые (без магнитной полосы и т.д.), на предъявителя.

Логотип и описание дисконтной системы есть.

В приложение - макет газетного модуля. Исходники вышлю после определения исполнителя

12 лет назад
svm
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
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