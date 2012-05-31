Аудио запись для корпоративного телефона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки128 просмотров

Записать обращение к клиентам, позвонившим на корпоративный телефон нашей компании. Придумать интересный текст, который бы отражал концепцию нашей компании, чтобы узнать о ней больше зайдите на сайт

www.coffee-tea.ru

Обязательно предоставить примеры голосов!!!!!

Базовый текст:

Здравствуйте! Вы позвонили в компанию «Алеф Кофе и Чай».

Здесь работают лучшие специалисты по чаю и кофе, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Если Вы знаете внутренний номер абонента, наберите его в тональном режиме.

Если Вы хотите сделать заказ, наберите 3.

Отдел продаж – 4 или дождитесь ответа компетентного секретаря.

Спасибо!

13 лет назад
ego80
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Улучшить качество звука в аудио файле

    Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать рекламный видео-ролик

    http://www.youtube.com/watch?v=0csWQe_Sjvw, необходимо создать анологичный видео ролик лучшего качества. Добавить Текст озвучки: "Пока вы отдыхаете в квартире может случиться потоп, но если у вас натяжной потолок VEGA LINE можете быть спокойны, в ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Записать видео-отзыв о продукте

    $10

    Требуется записать видео-отзыв о продукте (система бинарных опционов). Работа удаленная, возможно долгосрочное сотрудничество. Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера. ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Видео-презентация

    нужна видеопрезентация с озвучкой и написанием к ней сценария, должен быть свой диктор. Продолжительность 3-5 минут. Бюджет - 150-200$

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Промо ролик для проекта

    $500

    Надо создать промо-ролик для проекта http://www.qumap.com.ua. Продолжительность ролика 45-60 сек. Озвучивание требуется. Вся необходимая информация может быть взята с первой страницы сайта. Вот работы, которые можно брать за ориентиры. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание трех видео роликов по 10 сек.

    $30

    Примеры: Ролик №1 http://www.youtube.com/watch?v=DRjkK17G7jw Ролик №2 http://www.youtube.com/watch?v=vzRF5hYdvQQ Ролик №3 http://www.youtube.com/watch?v=IuYFemJ9HXE&amp;feature=results_main&amp;playnext=1&amp;list=PLAE5F8144FC6271CD 1. Текст реклама: Размещение Рекламы на Экране ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обрезать видео

    Надо вырезать начала видео до момента, когда Карасев заканчивает говорить Видео с ютуб http://www.youtube.com/watch?v=z7OhG4pnAqk&amp;feature=relmfu И положить на другой аккаунт (пароли от нового дам) Ваши предложения по цене и ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад