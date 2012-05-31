Аудио запись для корпоративного телефона

Записать обращение к клиентам, позвонившим на корпоративный телефон нашей компании. Придумать интересный текст, который бы отражал концепцию нашей компании, чтобы узнать о ней больше зайдите на сайт

www.coffee-tea.ru

Обязательно предоставить примеры голосов!!!!!

Базовый текст:

Здравствуйте! Вы позвонили в компанию «Алеф Кофе и Чай».

Здесь работают лучшие специалисты по чаю и кофе, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Если Вы знаете внутренний номер абонента, наберите его в тональном режиме.

Если Вы хотите сделать заказ, наберите 3.

Отдел продаж – 4 или дождитесь ответа компетентного секретаря.

Спасибо!