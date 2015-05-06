Интро для видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок200 просмотров

Необходимо сделать коротенькое и простенькое интро, для видео компании, достаточно появление логотипа на 3-4 секунды.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров