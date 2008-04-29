Изготовление видеокурсов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок357 просмотров

Захват экрана по тексту и звуку. Все программы даю.

Работа постоянная,оплата стабильная.

Приветствуются люди,знакомые с такой работой.

Стоимость работы:1100 р. за 30 мин. видео.

17 лет назад
media2005
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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