Изготовление видеороликов

Создание рекламных видеороликов до 30 сек для размещения на плазменных панелей. Нужно интересные, привлекательные, но без наворотов на различные тематики, желательно в короткий срок изготовления. Объем заказов непостоянный, но необходим специалист на постоянную основу. Ждем Ваших предложений с портофолио.