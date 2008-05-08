Изготовление видеороликов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок315 просмотров

Создание рекламных видеороликов до 30 сек для размещения на плазменных панелей. Нужно интересные, привлекательные, но без наворотов на различные тематики, желательно в короткий срок изготовления. Объем заказов непостоянный, но необходим специалист на постоянную основу. Ждем Ваших предложений с портофолио.

17 лет назад
ankom
47 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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