Захват экрана по тексту и звуку. Все программы даю. Работа постоянная,оплата стабильная. Приветствуются люди,знакомые с такой работой. Стоимость работы:1100 р. за 30 мин. видео.
Обработать видео
Обработать 2 видео, объединить, озвучить дикцией
Убрать внизу надпись – добавить нашу надпись.
Сделать вводную заставку – вывод картинок с сайта на экран (планомерное увеличение и буквенными надписями).
Озвучить заставку в качестве.
345 мб.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Видеомонтаж18 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать видеоролик-поздравление для знакомой девушки на ее День Рождения. Цель: повеселить, порадовать, поздравить и создать позитивный настрой. "Сложность" ролика не так важна, а главное бурная продолжительная позитивная реакция и отличное настроение. Позиционирую себя ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт17 лет назад
Короткий ролик без звука. Съемка со штатива исключающего любую шевеленку. Продолжительность минуты полторы Вид от веб камеры установленной у компьютера. Снимать конечно не веб камерой, а приличной камерой с нормальной оптикой (не обязательно профессиональной) ...Видеомонтаж2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
Необходим рекламный видео-ролик 15-30секВидеомонтаж1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно перегнать из формата .mov в какой-нибудь дивидишный. Всего около 50 часов. Назовите, пожалуйста, сроки, цену. Объем велик, так что нужна только Москва.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача - записать приветствие для установки на офисную телефонную станцию приятным женским голосом. Длительность ролика 15 секунд. Желательна возможность продолжения сотрудничества. Оплата Яндекс.Деньгами. Оставляйте ваши расценки и емейл-адреса для связи.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен модуль(ли) для SLAED CMS: 1.Видео. загрузка пользователем, просмотр (принц. youtube.com) 2.Аудио. загрузка пользователями. составление плэй-листа и проигрывание его с сайта. С уважением,Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужен Mp3 и Video архив ! Без особого дизайна и не дорого !Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Расшифровать речь В.В.Путина в word. Оплата только я.д. Пишите только в личку http://www.russia.ru/putin_final/Видеомонтажнет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется видео из формата DVD перевести в flash пишите в аську 406378266Видеомонтаж7 заявокЗакрыт17 лет назад