Обработать видео

Необходимо создать видеоролик-поздравление для знакомой девушки на ее День Рождения. Цель: повеселить, порадовать, поздравить и создать позитивный настрой. "Сложность" ролика не так важна, а главное бурная продолжительная позитивная реакция и отличное настроение. Позиционирую себя ...