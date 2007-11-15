Массовое конвертирование видео файлов в avi формат

есть одна папка, в ней так же имеются папки, в них много видео файлов разных форматов (mpg, dat, mpeg, m2v, wmv, asf). Вот требуется все файлы этих форматов массово перевести в один формат *.AVI с последующей заменой оригиналов.

Нужна либо программа, либо уже готовое решение!

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