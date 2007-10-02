3D оформление видео ролика\VFX

$500
ВидеомонтажЗакрыт7 заявок211 просмотров
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Видеоролик, реклама ювелирных украшений (хронометраж 30 сек)

необходимо полностью изготовить графику для ролика (волшебные искры, кружащие вокруг влюбленных, взрывы фейерверков, сказочная атмосфера) согласно режиссерскому сценарию и аниматике. Срок изготовления 10 дней. Ответы присылайте на [email protected], в теме обязательно указывайте кто вы и по какому проекту!

16 лет назад
forsight
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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