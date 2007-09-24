Видео-ролик для флеш сайта

Друзья, сейчас рассматривает тема создания флеш сайта, и наши пожелания таковы, что нужны видео ролики секунд по 5-20, ориентировачное количество 5-10 шт.

Какой видео-ролик нужен? Подобный пример смотрим на http://www.citycenter.com/ Все ролики на этом сайте нам очень нравятся)

Компания занимается продажей загородной недвижимости, поэтому необходимо при создании роликов ориентироваться на это.

Предлагайте свои цены и сроки. Пример работы вы видели, поэтому то, что необходимо снять, вы должны себе представлять, надо лишь чуточку креативности)