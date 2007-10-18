Видеомонтаж

Требуется совместить 2 видеоролика таким образом, чтобы голова персонажа с одного ролика была перенесена и наложена на тело персонажа из другого ролика.

Ролик продолжительностью до 5 минут максимум.

Нужен исполнитель из Киева.

За подробностями пишите на [email protected]

В личку и на сайт не заглядываю.