Видеомонтаж

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Требуется совместить 2 видеоролика таким образом, чтобы голова персонажа с одного ролика была перенесена и наложена на тело персонажа из другого ролика.

Ролик продолжительностью до 5 минут максимум.

Нужен исполнитель из Киева.

За подробностями пишите на [email protected]

В личку и на сайт не заглядываю.

16 лет назад
videomont
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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