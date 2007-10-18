Трейлер к фильму

Друзья, сейчас рассматривает тема создания флеш сайта, и наши пожелания таковы, что нужны видео ролики секунд по 5-20, ориентировачное количество 5-10 шт. Какой видео-ролик нужен? Подобный пример смотрим на http://www.citycenter.com/ Все ролики на этом сайте ...